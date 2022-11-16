شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديًا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المنتخب الأولمبي اليوم الأربعاء تدريباته استعدادا لمواجهة المنتخب المغربي والمقرر لها غدا الخميس في اطار ودي استعدادا لمواجهة زامبيا في تصفيات إفريقيا شهر مارس المقبل.

وتقرر خوض المنتخب الأولمبى لكرة القدم مباراتين وديتين مع نظيره المغربي يومي 17 و20 نوفمبر الجاري، ويرأس البعثة محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي كلا من البرازيلي ميكالى المدير الفنى ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء.

تجدر الاشارة الى أن مباراتى زامبيا تقاما خلال شهر مارس، بينما تنطلق أمم أفريقيا في شهر يونيو بالمغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل الى الأولمبياد مباشرة بينما يلعب الرابع ملحق مع نظيره من آسيا .

وضمت قائمة اللاعبين 22 لاعبا كالتالى: فى حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري.وفى خط الدفاع: - محمد مغربي - محمد طارق - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - محمد سمير ..وفي خط الوسط: العربي بدر - محمد حسام بيسو - مصطفى سعد ميسي - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد - عماد ميهوب - زياد كمال - محمد شحاتة - وفى خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف - حسام أشرف - أسامة فيصل ..