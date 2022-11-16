شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يترقب الموعد الجديد لقرعة المجموعات في الكونفدرالية بعد التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجميع في نادي فيوتشر الموعد الجديد لقرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالقاهرة بعدما تم التأجيل بشكل مفاجئ أمس.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " أمس تأجيل قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكأس الكونفيدرالية إلى موعد لاحق ، وقال الاتحاد الأفريقى فى بيان رسمى على موقع تويتر: " كان من المقرر إجراء السحب في الأصل اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، وسيتم الإعلان عن التاريخ والوقت الجديدين لاحقًا، يعتذر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن أي إزعاج ناتج عن هذا التغيير.

ويتابع مسئولو فيوتشر والجهاز الفني للفريق بقيادة على ماهر الموعد الجديد لقرعة بطولتي أفريقيا خاصة وأن الفريق يشارك في كاس الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم.

وتأهل الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوز الأحمر على اتحاد المسنتيري التونسي، وفوز الأبيض على فلامبو البوروندي في دور الـ32 وفريق إيليكت التشادي بالدور التمهيدي.

فيما يمثل بيراميدز وفيوتشر الكرة المصرية فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوز الفريق السماوى على نجليك بطل النيجر، وفوز فيوتشر على أول أغسطس الأنجولي.

وعقد على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريبات استعداداً لمواجهة أسوان فى الدوري العام، وطالب على ماهر اللاعبين بضرورة إغلاق ملف الكونفدرالية استعداداً لاستئناف مباريات الدورى العام، والتركيز على مواصلة النتائج الجيدة.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة أسوان 23 نوفمبر الجارى، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف واستئناف مباريات الدوري العام، واستهل فيوتشر مشواره بالدوري، بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين ثم التعادل سلبيا مع المقاولون العرب، ليحتل المركز السابع حاليا في جدول مسابقة الدوري العام، ويتبقى له مباراة مؤجلة.