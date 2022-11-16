شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستغل فترة توقف الدروي للتنقيب عن مواهب الشباب فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فترة توقف الدوري والغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق الأحمر خلال التدريبات في متابعة عدد من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول، في ظل تواجد عدد كبير من لاعبيه في صفوف المنتخبات الوطنية سواء الأول أو الأولمبي أو الشباب.

ويتوقف الدوري حالياً بسبب ودية مصر وبلجيكا المقرر لها بعد غد ، الجمعة، بالكويت كما يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين أمام المغرب يومي الخميس والأحد المقبلين بالمغرب ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويضم المنتخب الأول 5 لاعبين من الأهلي وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر بينما يضم المنتخب الأولمبي 5 لاعبين من الأهلي وهم كلا من حمزة علاء ومحمد مغربي ومحمد أشرف ومصطفى سعد وأحمد نبيل كوكا، فيما يضم منتخب الشباب 5 لاعبين من الأهلي وهم كلا من مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ومحمد حمدي وميدو نبيل وإسلام عبد الله.

وهناك أكثر من لاعب يحرص كولر على متابعتهم على هامش تدريبات الأهلي مثل أحمد أشرف وزياد طارق وعبد الرحمن رشدان وحازم جمال وحمدي ياسر.