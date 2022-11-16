شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض مرانا صباحيا اليوم استعداداً لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة الاسبانى خوان كارلوس جاريدو في العاشرة صباح اليوم الأربعاء مران صباحى استعداداً لمواجهة فاركو.

وقرر الجهاز الفني للدراويش، بقيادة الاسباني خوان جاريدو، تعديل برنامج الفريق حيث سيخوض مرانه الجماعي يومي الأربعاء والخميس فى العاشرة صباحا بدلا من الرابعة عصرا.

وكان الدراويش قد خاض مباراتين فى الوقت الحالي، حيث فاز على أبو حماد بنصف دستة أهداف مقابل هدفًا مساء السبت قبل أن يواصل انتصاراته الودية مساء الاحد على فريق الشباب بالنادي مواليد 2001 برباعية نظيفة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيحل ضيفًا على فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية فى رابع جولات الدوري.