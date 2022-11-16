شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لودية إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الأربعاء، فريق المصري إلى استئناف تدريباته، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 24 ساعة بعد خوض الودية الرابعة في معسكر القاهرة أمام سيراميكا، والتي انتهت بهزيمة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة محمود جابر الاتفاق مع الجهاز الإداري لفريق انبي على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين بالقاهرة بعد غد الخميس القادم الموافق السابع عشر من نوفمبر الجاري.

ويستعد النادي المصري لمباراته بدور الثمانية لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021، والمقرر إقامتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب.

وخاض النادي المصري 4 تجارب ودية خلال معسكره بالقاهرة، حيث خسر في اللقاء الأول أمام القناة بهدف نظيف، ثم فاز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبياً مع حرس الحدود، ثم خسر أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.