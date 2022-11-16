شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله يكشف مصير أحمد فتحى فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، إن فريقه كان يستعد لكافة البطولات التي يشارك فيها، بما فيها بطولة الكونفدرالية، رغم تأجيل سحب القرعة.

وأضاف فتح الله، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تأجيل القرعة لن يُربك حسابات بيراميدز، خاصة أن الأمور تسير بشكل هادئ داخل الفريق.

وأوضح أن بيراميدز يستعد جيدًا للمنافسات المحلية، وهناك هدف للفريق وهو تحسن النتائج بالفترة المقبلة عن الماضية، والجميع يركز لتحقيق المطلوب في الموسم الحالي.

وأشار فتح الله إلى أن بيراميدز يمتلك فريقا على أعلى مستوى، وخروج أي لاعب منه أمر وارد، متابعاً: "أحمد فتحي لاعب كبير وقيمة داخل النادي، ويتدرب بشكل قوي، والحديث عن خروجه من حسابات المدرب غير صحيح، خاصة أن كل اللاعبين فرصة المشاركة متاحة أمامهم، لا سيما وأن الموسم ما زال طويلًا".