شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: الرخص التدريبية معطلة منذ 2016 بسبب متطلبات كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال محمد على، مدير إدارة المدربين فى الاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك غيابا عن الرخص التدريبية للمدربيين المصريين منذ عام 2016.

وقال جمال محمد على فى تصريحات تليفزيونية: "من 2016 ونحن لا يوجد أى رخص تدريبية للمدربيين المصريين، ونغيب عن اتفاقية التدريب".

وأضاف: "هناك 8 متطلبات من كاف للانضمام لاتفاقية التدريب، ونسعى خلال الفترة الحالية للدخول فى الاتفاقية التى لم يقم فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة بالسعى للدخول بها".

وتابع: "محمود سعد فى 2019 وقت وجودي فى اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تم تكليفه بتقديم محتوى علمى للدخول فى اتفاقية التدريب ولكن كاف رفضه".