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جمال محمد على: الرخص التدريبية معطلة منذ 2016 بسبب متطلبات كاف

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القاهرة - سامية سيد - قال جمال محمد على، مدير إدارة المدربين فى الاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك غيابا عن الرخص التدريبية للمدربيين المصريين منذ عام 2016.

 

وقال جمال محمد على فى تصريحات تليفزيونية: "من 2016 ونحن لا يوجد أى رخص تدريبية للمدربيين المصريين، ونغيب عن اتفاقية التدريب".

 

وأضاف: "هناك 8 متطلبات من كاف للانضمام لاتفاقية التدريب، ونسعى خلال الفترة الحالية للدخول فى الاتفاقية التى لم يقم فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة بالسعى للدخول بها".

 

وتابع: "محمود سعد فى 2019 وقت وجودي فى اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تم تكليفه بتقديم محتوى علمى للدخول فى اتفاقية التدريب ولكن كاف رفضه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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