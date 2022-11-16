شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه سيراميكا وديًا على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مباراة ودية أمام نظيره سيراميكا، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري والكأس عقب فترة التوقف الدولية الحالية.

وتقرر إقامة المباراة الودية التحضيرية في الثالثة عصر اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ويستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة نظيره البنك الأهلي يومي 23 و27 نوفمبر الجاري في بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.