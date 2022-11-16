شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه سيراميكا وديًا على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مباراة ودية أمام نظيره سيراميكا، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري والكأس عقب فترة التوقف الدولية الحالية.
وتقرر إقامة المباراة الودية التحضيرية في الثالثة عصر اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.
ويستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة نظيره البنك الأهلي يومي 23 و27 نوفمبر الجاري في بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.
تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في تمام الساعة الرابعة عصر الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري، في اللقاء الذي يقام على استاد القاهرة الدولي.
استهل فريق بيراميدز مشواره ببطولة الكأس بالفوز على نزيره لافيينا إف سي بهدف نظيف في دور الـ 32، قبل أن يفوز على سيراميكا في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف في لقاء مثير.
بدأ البنك الأهلي مشواره في كأس مصر بالفوز على فريق أسوان بهدف نظيف في دور الـ 32، ثم فاز على إنبي بركلات الجزاء الترجيحية في دور الـ 16 بنتيجة 3/1، بعد مباراة ممتعة ومثيرة، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بين الفريقين بأربعة أهداف لمثلهما.