شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب حجز تذاكر مباريات نصف نهائى دورى مرتبط السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن فتح باب حجز تذاكر مباريات نصف نهائي دوري المرتبط رجال، والمقرر إقامتها يومى الأربعاء والجمعة المقبلين على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية عبر منصة تذكرتي http://www.tazkarti.com.

وكان مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة قد تدخل لتذليل كافة العقبات التى تسببت فى تأخر الإعلان عن طرح التذاكر بعد أن حصل على كافة الموافقات الأمنية الخاصة بعودة الجماهير لمباريات كرة السلة في دور قبل نهائي ونهائي دوري المرتبط رجال وسيدات بواقع 1000 مشجع مناصفًة بين طرفي كل مباراة بدايًة من دور نصف النهائي.

ويجمع نصف نهائي دوري المرتبط رجال بين الأهلي والزمالك، بينما يلتقى الاتحاد بالجزيرة، وفقًا للمواعيد الآتية:

الأربعاء ١٦/١١ – مرتبط الأهلي × الزمالك الساعة ١:٠٠

الأربعاء ١٦/١١ – رجال الأهلي × الزمالك الساعة٥:٣٠

الأربعاء١٦/١١ – مرتبط الجزيرة × الاتحاد الساعة ٣:٠٠

الأربعاء١٦/١١ – رجال الجزيرة × الاتحاد الساعة ٨:٠٠

الجمعة ١٨/١١ – مرتبط الزمالك × الأهلي الساعة ١:٠٠

الجمعة١٨/١١ – رجال الزمالك × الأهلي الساعة ٥:٣٠

الجمعة ١٨/١١ – مرتبط الاتحاد × الجزيرة الساعة ٣:٠٠

الجمعة١٨/١١ – رجال الاتحاد × الجزيرة الساعة ٨:٠٠