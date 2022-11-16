شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجمل: مشاكل الإسماعيلى يسهل تلافيها وسنتعامل معها باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى أيمن الجمل، مدير الكرة الجديد بالإسماعيلي، ما تردد من أنباء عن اجتماعه مع لاعبي نادي الدروايش خلال الأيام الماضية، مضيفا: "لم يحصل أى اجتماع مع اللاعبين وكل ما يتردد لا أساس له من الصحة".

وقال الجمل، خلال تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد ناد في العالم يخلو من المشاكل"، مشيرًا إلى أن أزمة الإسماعيلي تتمثل في تصدير المشكلة وكان يسهل تلافيها وسنتعامل مع العقبات التى تواجه النادي باحترافية".

وواصل: "لدينا بعض المشاكل سنقوم بحصرها ومحاولة حلها ورحبت بالعمل داخل بيتي الإسماعيلي، وأشكر إدارة كفر الشيخ على السماح لي بالرحيل للإسماعيلي".

وتحدث الجمل عن حول أول لقاء مع مدرب الإسماعيلي خوان كارلوس جاريدو قائلا: "أهم ما دار بيني وبين جاريدو أني قلت له أنا واحد من جهازك.. وأنا عايزك تركز في الملعب ونجاحك نجاح للمنظومة بأكملها".