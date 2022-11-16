لاعب مونشنجلادباخ: أفضِّل تمثيل منتخب مصر وليس ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مونشنجلادباخ: أفضِّل تمثيل منتخب مصر وليس ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى أشرف، المحترف بصفوف بروسيا مونشنجلادباخ، أنه يفضل تمثيل منتخب مصر وليس منتخب ألمانيا. وقال مصطفى أشرف فى تصريحات تليفزيونية: "أفضل اللعب لمنتخب مصر، لأن أصولي مصرية في الأساس".
واختتم حديثه قائلا: "ألعب في نفس مركز محمد النني بوسط الملعب، وأتمنى أن أظهر بشكل مميز مع مونشنجلادباخ خلال الفترة المقبلة".
فى سياق مختلف خاض المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت بالأمس الثلاثاء استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي.
وشهد مران منتخب مصر مشاركة جميع اللاعبين الـ24 المتواجدين في معسكر المنتخب بعد إنضمام محمد صلاح و مصطفى محمد و مروان حمدي.
كما أدى أحمد الشناوي تدريبات فردية مع مدرب حراس مرمى المنتخب لويس إستيفيس، بعد أن خضع الشناوي لتدريبات تأهيلية أمس تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.