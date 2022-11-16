شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مونشنجلادباخ: أفضِّل تمثيل منتخب مصر وليس ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى أشرف، المحترف بصفوف بروسيا مونشنجلادباخ، أنه يفضل تمثيل منتخب مصر وليس منتخب ألمانيا. وقال مصطفى أشرف فى تصريحات تليفزيونية: "أفضل اللعب لمنتخب مصر، لأن أصولي مصرية في الأساس".

واختتم حديثه قائلا: "ألعب في نفس مركز محمد النني بوسط الملعب، وأتمنى أن أظهر بشكل مميز مع مونشنجلادباخ خلال الفترة المقبلة".