شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض مرانه الأخير قبل لقاء بنين الودي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الشباب اليوم الأربعاء مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بنين وديا في اطار الاستعداد لنهائيات أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر شهر فبراير المقبل.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: "أحمد نادر السيد ومحمد عادل أمين ومصطفى مخلوف وكريم أحمد نبيل في حراسة المرمى، وخالد محمد عوض ومحمود بسيوني وعمر فايد وعبد الرحمن جودة ومحمد كمال وإسلام عبد الله المتولى وأحمد رضا وإياد العسقلاني ويوسف شعبان وكريم الدبيس ورأفت خليل في خط الدفاع، وطارق علاء ومحمد فارس وأحمد بيومي وأحمد علي أمين وميدو نبيل ومحمد حمدي ورامز حفظ الله ومحمود على وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وعبد الرحمن أحمد زكي في خط الوسط، وأحمد شريف وفارس حاتم وعبد الرحمن الفيومي ومحمود أحمد مرسي في خط الهجوم.

وتلقى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، اعتذارا من مصطفي أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وصلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي، لارتباطهما بمباريات رسمية، فيما اعتذر عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الالماني عن المعسكر للإصابة.