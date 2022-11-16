شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد مصير مشاركة محمد عبد المنعم فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتحدد موقف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي من المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية خلال الأيام القادمة، بعدما أدى تدريبات تأهيلية رفقة الفريق الأحمر خلال الأيام الماضية بعد إجراء جراحة لتقويم اعوجاج الأنف عقب تعرضه لكسر في أنفه قبل مباراة السوبر المصري.
ويواصل محمد عبد المنعم أداء تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي على أن يتحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي للفريق الأحمر، بعد الاطمئنان على حالة اللاعب.
وخاض محمود متولي ومحمد عبد المنعم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل في الجيم، على هامش تدريبات الفريق الجمالعية الأخيرة على ملعب التتش بالجزيرة.
وخاض عبد المنعم جانبا من التدريبات الجري حول الملعب وتدريبات بدنية منفردة، تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل، بينما اكتفى متولي بجلسة تدريبات في الجيم.
ويغيب عبد المنعم عن التدريبات الجماعية للفريق؛ بسبب خضوعه لجراحة الأنف، بينما يغيب متولي بعد تعرضه لإصابة عضلية في معسكر المنتخب الأخير.
ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.