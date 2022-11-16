شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد مصير مشاركة محمد عبد المنعم فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدد موقف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي من المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية خلال الأيام القادمة، بعدما أدى تدريبات تأهيلية رفقة الفريق الأحمر خلال الأيام الماضية بعد إجراء جراحة لتقويم اعوجاج الأنف عقب تعرضه لكسر في أنفه قبل مباراة السوبر المصري.

ويواصل محمد عبد المنعم أداء تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي على أن يتحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي للفريق الأحمر، بعد الاطمئنان على حالة اللاعب.