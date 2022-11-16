شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر: ننتظر مباراة بلجيكا وجميع اللاعبين يركزون لتحقيق نتيجة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طاهر طاهر، لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى، إنهم يركزون على مواجهة بلجيكا الودية المقرر لها يوم الجمعة المقبلة 18 نوفمبر الحالى، لافتاً إلى أنهم ينتظرون هذه المواجهة من أجل إسعاد الجماهير المصرية التي تساندهم.

وأكد طاهر خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب "on time" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "ontime sports 1" أنه على الرغم من مواجهة بلجيكا ودياً إلا أن جميع اللاعبين يرغبون في تحقيق نتيجة إيجابية وترك صورة ذهنية جيدة.

وأوضح طاهر طاهر أن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى يعقد جلسات مستمرة معهم لشرح أهمية اللقاء ونقل خططه إلى جميع اللاعبين، وشرح كل تفصيلة تخص التدريبات الجماعية لافتاً إلى أن كل اللاعبين متواجدين دون غيابات.

وخاض المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت بالأمس الثلاثاء استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي.

شهد مران منتخب مصر مشاركة جميع اللاعبين الـ24 المتواجدين في معسكر المنتخب بعد إنضمام محمد صلاح و مصطفى محمد و مروان حمدي .

كما أدى أحمد الشناوي تدريبات فردية مع مدرب حراس مرمى المنتخب لويس إستيفيس ، بعد أن خضع الشناوي لتدريبات تأهيلية أمس تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.