شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: حصة الأهلى من الجماهير فى المباراتين القادميتن لن تتأثر بالعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن حصة النادى الأهلى في المباراتين القادمتين لن تتأثر بالعقوبة، مؤكداً أن العدد الذى حضر مباراة الداخلية والبالغ 986 مشجعا هو من ستطبق عليه العقوبة نتيجة خروجه عن النص بعد مراجعة شريط المباراة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، قررت إيقاف 986 مشجعا من جماهير الأهلي الحاضرين في مباراة الداخلية، مباراتين بسبب السباب الجماعى مع التحذير بمنعهم حتى نهاية الموسم إذا تكرر الأمر.

وأكد دياب خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب "on time" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "on time sporta 1" أن أي خروج عن النص من قبل جماهير الـ18 ناديا في الدورى سيتم توقيع عقوبة عليه، لافتا إلى أنهم يسعون إلى أن تكون الاستادات مليئة بالعائلات خصوصاً أن المباريات تدخل كل بيت مصري.

وأوضح رئيس رابطة الأندية المحترفة أن مباراة الأهلى والداخلية حملت سبابا جماعيا من قبل جماهير القلعة الحمراء، لافتاً إلى أن العقوبة ستطبق على الحضور وليس كل مشجعى القلعة الحمراء، مشيراً إلى أن الرابطة لا توجه العقوبة ضد الكيانات ولكن على الجماهير، مؤكداً أن اللوائح تعاقب كل من يخرج عن النص دون النظر إلى الألوان.

وأشار أحمد دياب إلى أن عقوبة جماهير الأهلى في مباراة الداخلية ليس عليها استئناف لأنه واقعة حدثت بعد مراجعة شريط المباراة ولقطات الفيديو، موضحاً أن رابطة الأندية تأكدت من تقريرى الحكم والمراقب أن هناك سبابا جماعيا.

واختتم رئيس رابطة الأندية حديثه قائلاً: "نحقق في شكوى الأهلى بخصوص زيادة عدد جماهير الزمالك والدورى سينتهى 30 – 6 وفقا لما أعلنا سابقا، والموسم المقبل سينتهى 30 مايو لأن ذلك في صالح الكرة المصرية".