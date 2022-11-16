شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال: درسنا منتخب بلجيكا.. ومصممون على الظهور الجيد فى المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة جلال، مدافع منتخب مصر وبيراميدز، جاهزية منتخب مصر لمواجهة بلجيكا الودية، والظهور بشكل مميز خلال المباراة.

وقال أسامة جلال خلال لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "منتخب بلجيكا قوى وفى التصنيف الثانى وهيضيف لنا الكثير، وكل اللاعبين مركزة تقدم مباراة قوية وفى الاول والآخر مباراة ودية".

وتابع مدافع منتخب مصر: "شاهدنا منتخب بلجيكا بشكل تفصيلى وعارفين هم بيعملوا إيه ومصممين على الظهور بشكل مميز أمامهم ونستعد للمباريات الرسمية المقبلة".

وأضاف: "كل اللاعبين فى المعسكرأخوات وبنقعد مع بعض أكتر من أهلنا وكل لاعب يسعى للمشاركة فى المباراة والدفاع عن ألوان المنتخب فى تنافس شريف".

وواصل المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة جميع اللاعبين الـ24 المتواجدين في معسكر المنتخب بعد إنضمام محمد صلاح و مصطفى محمد و مروان حمدي .

كما أدى أحمد الشناوي تدريبات فردية مع مدرب حراس مرمى المنتخب لويس إستيفيس، بعد أن خضع الشناوي لتدريبات تأهيلية أمس تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.