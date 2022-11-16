شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصد 3 جوائز فردية بدورى مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، جائزة أفضل مسجلة رميات ثلاثية في دوري المرتبط، الذي حققه الفريق بعد الفوز على سبورتنج في إياب نهائي البطولة.

وشهد اللقاء ظهورًا مميزًا للاعبات الفريق، وتعددت التصويبات الثلاثية للاعبة النادي الأهلي، حيث نجحت ثريا في إحراز 10 رميات ثلاثية بنجاح. بينما حصلت نادين السلعاوى على لقب هدافة البطولة ورنيم الجداوى أفضل لاعبة.

وفاز فريق سيدات سلة الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 88-75، قبل أن يعود اليوم ويحقق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 77-45، ليحصد الفريق لقب البطولة عن جدارة واستحقاق.

وفاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط، بعدما نجح في التغلب على فريق سبورتنج في إياب الدور النهائي، الذي أقيم على صالة استاد القاهرة الدولي.

وفاز فريق سيدات الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 88-75، قبل أن يعود اليوم ويحقق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 77-45 ليحصد الفريق اللقب.