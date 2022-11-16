شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلى: غياب المحترفات لم يؤثر علينا.. ولاعبات الفريق يتحدثون عن التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق خيري، المدير الفنى لفريق سلة الأهلى سيدات، إن هذا الموسم استثنائي للفريق فى ظل عدم وجود محترفات بالفريق، إضافة إلى أن التتويج ببطولة دورى المرتبط تعد الأولى له مع فريق السيدات.

وأضاف خيرى أن هذه البطولة هى الأولى خلال الموسم وانتظروا المزيد من البطولات خلال الموسم، خاصة أن لدينا تارجت نسعى لتحقيقه.

من جانبها ‏أعربت رنيم الجداوي، لاعبة فريق سيدات سلة الأهلي، عن سعادتها بتتويجها بجائزة الأفضل ‏خلال مراسم تسليم درع بطولة دوري المرتبط للنادي الأهلي، الذي توج باللقب بعد فوزه على ‏سبورتنج في نهائي البطولة.‏

وأكدت لاعبة الأهلي أن الألقاب الفردية تعتبر تتويجًا لجهود جميع لاعبات الفريق، ‏وأن الأهم هو فوز الأهلي باللقب وإهدائه للجماهير.‏

وقالت إن إصرار لاعبات الأهلي على التتويج بلقب دوري المرتبط كان واضحًا في نهائي ‏البطولة، واستطاع الفريق أن يتوج باللقب بعد الفوز على فريق مميز بحجم سبورتنج.‏

وأشارت لاعبة سلة الأهلي إلى أن الفوز بلقب دوري المرتبط في مستهل الموسم دافع قوي ‏بكل تأكيد من أجل حصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، ورسالة في نفس الوقت ‏أن الفريق يعيش حالة من التركيز للفوز بكافة البطولات التي يشارك بها.‏

وأشارت رنيم إلى أن الجميع تعاهد على الفوز بالبطولة، وأن حديث اللاعبات قبل وبعد ‏المباريات كان واحدًا وهو ضرورة الفوز باللقب، ليكون خير بداية ونقطة انطلاق قوية للفريق ‏في الموسم.

من جانبها أكدت جنا الألفي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن الفوز على سبورتنج في نهائي دوري المرتبط كان مهمًّا للفريق من أجل إثبات جدارة الجميع بالمنافسة على كل الألقاب.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني كان واضحًا من البداية في أهدافه وهي الفوز بكل المباريات وكل البطولات، وأن هناك اهتمامًا بكل الجوانب البدنية والفنية للوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية.

وشددت على أن توقيت الفوز بدوري المرتبط مثالي للغاية، ليمنح دوافع كبيرة من أجل المنافسة على البطولات التي سيخوض غمارها الفريق خلال الموسم الجاري.

كما عبرت نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي، عن سعادتها الكبيرة بالتتويج ببطولة دوري المرتبط بعد العرض القوي الذي قدمه الفريق أمام سبورتنج اليوم، والفوز بلقب البطولة الذي أرجعت السبب فيه إلى التحلي بشخصية الأهلي.

وأكدت نادين أن الفريق خاض مباراة قوية على المستويين الهجومي والدفاعي أمام منافس قوي بحجم سبورتنج الذي يضم العديد من العناصر المتميزة.

وأشارت إلى أن فريق الأهلي لديه رغبة قوية في الفوز بكل البطولات هذا الموسم، من أجل إسعاد جماهير النادي.

واستكملت نادين: "كل اللاعبات كان لديهن مسؤولية كبيرة طوال المباراة من تركيز وأداء وفاعلية خططية من أجل إدراك الفوز".

وتابعت لاعبة الأهلي أن المشاركة في تحقيق بطولة المرتبط أمر جيد، وهذا هو هدفها منذ الانتقال إلى صفوف الأهلي، وهو الظهور بشكل قوي، والتربع على منصات التتويج المحلية والقارية.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في الفوز على سبورتنج بنتيجة 77-45 في إياب المباراة النهائية ليحصد اللقب.

فيما قالت ثريا محمد لاعبة فريق سلة الأهلى ان هذه البطولة هى الأولى لها بعد العودة من الاصابة لذلك سعادتها كبيرة بها لمشاركتها فى تتويج الفريق باللقب.

وأضافت ثريا فى تصريحات خاصة أن الجمهور هو كلمة السر في التتويج باللقب لذلك بذلنا اقصى جهد حتى لا يعود حزين خاصة وانها اوا مباراة بعد قرار عودتهم . وعن حصولها على جائزة فردية قالت أن هذا لانفكر فيه بل يكون تفكيرنا فى نتيجة الفريق عامة.