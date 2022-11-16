7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15-11-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها تتويج فريق كرة سلة الأهلى سيدات ببطولة دورى مرتبط كرة السلة بعد التغلب على سبورتنج بنتيجة 77/45 فى نهائى البطولة.

توج فريق كرة سلة الأهلى سيدات ببطولة دورى مرتبط كرة السلة بعد التغلب على سبورتنج بنتيجة 77/45 فى نهائى البطولة.

أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر ، موضحاً أن اللاعب كان يعاني من إجهاد بسيط وتماثل للشفاء منه وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات.

شهد مران فريق الإسماعيلي، انتظام الثنائي عبد الرحمن مجدي وباسم مرسي في التدريبات الجماعية وذلك بعد اكتمال شفائهما.

واصل المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي.

حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على رفع الحمل البدني للاعبين خلال تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، رسميًا تعيين أيمن الجمل نجم ومدرب الفريق الأسبق مديراً للكرة بالفريق الأول، خلفًا لحسنى عبد ربه.

بدأ نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الزمالك تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج التأهيلي الخاص به للتعافي من الإصابة التي كان يعاني منها في غضروف الركبة.