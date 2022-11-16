شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى فى حرس الحدود لتجهيز داوودا لمواجهة الداخلية بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب والدكتور ممدوح رزق برنامجا طبيا وتأهيليا للاعب الوسط أحمد داوودا، من أجل تجهيزه لمواجهة الداخلية في كأس الرابطة، والمقرر لها السبت المقبل.

وعانى داوودا من إصابة في الفترة الماضية غاب على إثرها عن التدريبات قبل أن يتعافى ويعود للمران الجماعي، لكن هناك شكوك حول جاهزية اللاعب لمواجهة الداخلية في الدور التمهيدي من كأس الرابطة.

وتعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع حرس الحدود بدون أهداف، فى المباراة الودية التي أقيمت مساء الأحد الماضى بالقاهرة، وذلك فى ثالث مبارياته الودية بمعسكره المغلق بالقاهرة، والذى يستعد من خلاله المصري لمواجهة الزمالك فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر 2022/2021 والمقرر إقامتها فى السادس والعشرين من نوفمبر الجارى باستاد برج العرب.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل ملعب مباراة الداخلية وحرس الحدود بالدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة حيث تقام على ستاد بتروسبورت بدلا من ستاد السويس الجديد.

وكانت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة أسفرت عن مواجهة غزل المحلة مع أسوان ، بينما يلعب حرس الحدود أمام الداخلية و المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجارى.