الامارات | «الدوري العالمي» لكاراتيه الناشئين والشباب 2023 ينطلق 24 فبراير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض اتحاد الكاراتيه، الاستعدادات، لاستضافة الدوري العالمي للناشئين والشباب 2023، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارات، بضيافة إمارة الفجيرة، خلال الفترة من 24 وحتى 26 فبراير المقبل، بمشاركة 3000 رياضي من 100 دولة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، والنائبين الأول والثاني لرئيس الاتحاد، راشد آل علي، ومروان سنكل، والأمين العام للاتحاد حميد شامس، والأمين العام المساعد الدكتور عبدالله البادي، والمدير المالي محمد حربوك، وأعضاء الاتحاد الدكتورة حصة بن جيدر، وإبراهيم النعيمي، والمدير التنفيذي للاتحاد الخبير محمد عباس، والمدير الفني الخبير هشام سري.

وتناول الاجتماع، استضافة الفجيرة للدوري العالمي للناشئين والشباب تحت 21 عاماً، في إضافة جديدة من البطولات العالمية للكاراتيه المانحة لنقاط تصنيفية للاعبين واللاعبات على سلم الترتيب الدولي، التي تحط رحالها في الإمارات، منذ استضافة الدولة عام 2016 لجولات الدوري العالمي «البريميرليغ» للرجال والسيدات.

واعتمد المجلس لائحة الاختبارات الخاصة بـ«الأحزمة»، واللائحة المالية الملحقة التي قدمتها لجنة الاختبارات، ويتم العمل بها، وتعميمها على الأندية والمراكز، وتشمل كل الأمور الفنية والمالية ونماذج ومتطلبات الخضوع للاختبارات المؤهلة لحصول اللاعبين على «أحزمة الكاراتيه» بداية من الأصفر وحتى الحزام الأسود (6 دان). واطلع المجلس على مخرجات بطولة نجوم المستقبل للاعبين المواطنين، التي جرت الأسبوع الماضي في نسختها السابعة، وما حققته البطولة من مكتسبات ونجاحات، بمشاركة 335 لاعباً ولاعبة، ووضع الخطط المستقبلية للمواهب منهم.