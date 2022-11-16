الامارات | ستيفانوس يعود إلى أبوظبي للمشاركة في «مبادلة العالمية للتنس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي عن عودة نجم التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف ثالثاً على مستوى العالم، للمشاركة في البطولة بدورتها الـ14، والتي تُقام من 16 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وبات تسيتسيباس، الذي سبق له الوصول إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021، آخر الأسماء التي يُعلَن عن مشاركتها في البطولة لهذا الأسبوع ضمن مجموعة من كبار نجوم التنس الذين يتنافسون في فئة الرجال في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وكان النجم اليوناني قد شارك للمرة الأولى في بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي عام 2019، حيث لعب مباراة نهائية خسر فيها أمام رافاييل نادال بواقع 6-7 (3)، 7-5، 7-6 (3). ويسعى لخطف اللقب في مشاركته الثانية ليثري رصيده الذي يحفل بتسعة ألقاب في بطولات رابطة محترفي التنس.