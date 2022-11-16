الامارات | دبي تستضيف قدامى مانشستر يونايتد وليستر في مباراة ودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك نخبة من النجوم السابقين في ناديَي مانشستر يونايتد وليستر سيتي في مباراة كأس الأساطير (تايتنز كب 2022)، التي تقام في نادي النصر مساء السبت المقبل، وتنظمها «سبورتس سبيريت فيدريشن» للفعاليات بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع «كابيتال جولد للاستثمارات» و«27 سبورتس للترفيه».

ويتقدم صفوة اللاعبين المشاركين، نجوم مانشستر يونايتد السابقون: بول سكولز، وآندي كول، ومايكل سيلفستر، وويز براون، وديميتار برباتوف، ونجوم ليستر سيتي السابقون، ويز مورغان، وروبرت هوث، وخوسيه ليوناردو أولوا، وغيرهم الكثير من النجوم.

ومن المقرر أن يصل اللاعبون المشاركون في المباراة إلى دبي اليوم، استعداداً لهذه المباراة التي ينتظرها عشاق الكرة الجميلة، كونها تجمع نخبة من اللاعبين الذين تركوا بصمة مميزة في الملاعب.

وتمثل المباراة افتتاحية بطولات «الماسترز» السنوية التي تجمع نجوم الكرة السابقين في كل عام، كما تمثل فرصة لمشاهدة النجوم السابقين في أرض الملعب والاستمتاع بمواهبهم قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر.

• مباراة كأس الأساطير (تايتنز كب 2022) في نادي النصر السبت المقبل.