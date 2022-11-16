الامارات | قضاة الملاعب يديرون 9 مباريات دولية ودية في ملاعب الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلّفت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم عدداً من قضاة الملاعب بإدارة تسع مباريات دولية ودية، تستضيفها ملاعب الدولة خلال الفترة من اليوم وحتى 20 الجاري.

وذكر اتحاد الكرة في بيان، أمس، أن مباراة فنزويلا وبنما الدولية الودية على ملعب الحمرية أمس، أدارها الطاقم الدولي المكون من: سلطان محمد (حكماً للساحة)، مسعود حسن (مساعد أول)، سبت عبيد (مساعد ثاني)، يوسف الجسمي (حكماً رابعاً). ويشهد غداً إقامة أربع مباريات، حيث تم تكليف الطاقم الدولي بقيادة حكم الساحة عمر آل علي، ومعه مسعود حسن (مساعد أول)، وجمعة المخيني (مساعد ثاني)، وخلود الزعابي (حكماً رابعاً)، وسلطان محمد (حكم فيديو)، وعلي راشد النعيمي (مساعداً لحكم فيديو)، بإدارة مباراة اليابان وكندا على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، فيما يُدير مباراة سويسرا وغانا التي يستضيفها استاد آل نهيان بنادي الوحدة، الطاقم المكون من أحمد عيسى درويش (حكماً للساحة)، وأحمد الراشدي (مساعد أول)، وأمل جمال (مساعد ثاني)، وحسن البلوشي (حكماً رابعاً).

ويُدير مباراة سورية وبيلاروسيا على ملعب شباب الأهلي بالعوير حكم الساحة الدولي يحيى الملا، مع طاقمه المكون من الحكمين المساعدين ناصر سالم وعبدالله مبارك من سلطنة عُمان، ومحمد الهرمودي (حكماً رابعاً)، وكلفت اللجنة الحكم الدولي عادل النقبي لمباراة المغرب وجورجيا على استاد نادي الشارقة ويساعده رشاد راشد وحامد الغافري من سلطنة عُمان، ونواف الزيودي حكماً رابعاً. وكلفت لجنة الحكام الدولي سلطان محمد (حكماً للساحة)، وأحمد الراشدي (مساعد أول)، ومسعود حسن (مساعد ثاني)، ومحمد عبيد خادم (حكماً رابعاً)، بإدارة مباراة الكاميرون وبنما المقرر إقامتها في 18 نوفمبر على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

وتُقام السبت المقبل مباراة الكويت ولبنان على ملعب نادي شرطة دبي، والتي يُديرها أحمد عيسى درويش ومعه جمعة المخيني (مساعد أول)، وأمل جمال (مساعد ثاني)، وخلود الزعابي (حكماً رابعاً).

ويقود الدولي عادل النقبي طاقم التحكيم المكون من: أحمد الراشدي (مساعد أول)، وعلي راشد النعيمي (مساعد ثاني)، ويوسف الجسمي (حكماً رابعاً) المُكلف بإدارة مباراة عُمان وبيلاروسيا، بينما يُدير الدولي عمر آل علي ومعه مسعود حسن (مساعد أول)، وسبت عبيد (مساعد ثاني)، وصقر الزعابي (حكماً رابعاً) مباراة سورية وفنزويلا على ملعب شباب الأهلي بالعوير، وتُقام المباراتان 20 الجاري.