الامارات | «تحدي دبي للجري» ينطلق الأحد على شارع الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق «تحدي دبي للجري» برعاية «ماي دبي»، إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» يوم الأحد المقبل على شارع الشيخ زايد. وتتيح الفعالية لجميع المشاركين والعدائين من كل الجنسيات والأعمار والقدرات البدنية التسجيل لخوض التجربة.

وذكر بيان صحافي: «تقدم الدورة الرابعة من (تحدي دبي للجري) للمشاركين فرصة الاختيار بين مسارين؛ الأوّل بطول 10 كلم، والآخر بطول 5 كلم. وينطلق المسار بطول 5 كلم على شارع الشيخ زايد، بالقرب من (متحف المستقبل)، ويمرّ بـ(برج خليفة) و(دبي أوبرا)، لينتهي بالقرب من (دبي مول)، وهو مسارٌ منبسط مناسب للعدّائين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية. أما المسار بطول 10 كلم، فينطلق على شارع الشيخ زايد، بالقرب من (متحف المستقبل) مروراً فوق جسر (قناة دبي المائية)، ليعود باتجاه (مركز دبي التجاري العالمي)، وينتهي في شارع المستقبل، بالقرب من (مركز دبي المالي العالمي)، وهو مناسب للعدّائين الأكثر خبرة».

وجاء في البيان: «على الراغبين كافة في المشاركة التسجيل واستلام ملصق رقم المشاركة الخاص بهم، والذي لا يمكن الانضمام إلى تحدي دبي للجري من دونه، حيث يمكن استلام هذا الملصق من مراكز عدة في مختلف أنحاء دبي، وهي:

ابن بطوطة مول (ردهة الهند، قرب ساعة الفيل) ودبي هيلز مول (الطابق الأول، وسيتي سنتر ديرة (الطابق الثاني، قرب فندق ألوفت) ويتمّ تسليم ملصقات أرقام المشاركة خلال ساعات عمل مراكز التسوّق المذكورة، أيام الخميس والجمعة والسبت من هذا الأسبوع».

وحث المنظمون المشاركين بالالتزام بالوصول في الوقت المحدد خلال عملية التسجيل، مع وجود نقطة انطلاق خاصة بكل مسار، تستقبل المشاركين بدءاً من الساعة 4 فجراً لضمان وصول الجميع قبل بدء الفعالية في تمام الساعة 6:30 صباحاً. وستفتح محطات مترو دبي أبوابها من الساعة 3:30 فجراً، لتوفير أسهل طريقة للحضور إلى موقع تحدي دبي للجري، ومغادرته. مع التأكد من حمل بطاقة نول برصيد 15 درهماً على الأقل لاستخدام المترو، ويمكن للمشاركين في مسار بطول 5 كلم التوجّه إلى محطات مترو «أبراج الإمارات» أو«مركز دبي المالي العالمي»، للانتقال منها إلى نقطة الانطلاق، أما الراغبون في المشاركة بمسار بطول 10 كلم فعليهم التوجّه إلى محطة مترو «مركز دبي التجاري العالمي» أو«ماكس». أما من يقرر الحضور إلى الموقع بسيارته، إذ تتوافر مواقف اصطفاف محدودة بالقرب من جميع محطات مترو دبي، كما بإمكان المشاركين ركن سياراتهم في مواقف سيارات «مركز دبي التجاري العالمي»، لمسار 10 كلم، أو في مواقف «دبي مول» لمسار 5 كلم، ثم التوجه إلى نقطة الانطلاق باستخدام مترو دبي.

وشهدت دورة العام الماضي من «تحدي دبي للجري» مشاركة 146 ألف شخص إما بالركض، أو المشي، أو الهرولة، ليسجلوا رقماً قياسياً للأعداد المشاركة في أكبر حدث رياضي مجتمعي لرياضة الجري على مستوى العالم. ومن المتوقع أن ينضم عدد أكبر من المشاركين للفعالية هذا العام، حيث سيزدان شارع الشيخ زايد باللون الأخضر بفضل المشاركين الذين يرتدون تي شيرت «تحدي دبي للجري» المقدم من «سن آند ساندز سبورتس».