الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عودة

رفض مدرب عودة لاعب تمت إعارته إلى فريق منافس، رغم اقتراح إدارة النادي بالدخول في مفاوضات مع النادي، بعدما تعرّض أحد اللاعبين الأساسيين لإصابة ستُبعده فترة طويلة.

أزارو

استغل مهاجم عجمان، المغربي وليد أزارو، فترة الراحة السلبية لفريقه بسبب توقف الدوري، إذ سافر إلى الدار البيضاء في زيارة سريعة لعائلته، كما أنه حصل على يوم إجازة إضافي عن بقية اللاعبين الذين سيعودون للتدريبات 21 الجاري.

علاج

لاعب أجنبي في دوري أدنوك للمحترفين يجري عملية تأهيل لإصابته التي تعرّض لها مع فريقه أخيراً، ولكن في النادي الذي سبق أن لعب له الموسم الماضي، وذلك نظراً للثقة الكبيرة التي تجمعه مع طبيب هذا النادي.