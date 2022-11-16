شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة مصر وبلجيكا.. محمد صلاح VS دى بروين = الفرعون ينتصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدٍ قوى يخوضه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عندما يقود منتخب الفراعنة، في المواجهة الودية التي تجمعه بمنتخب بلجيكا يوم الجمعة المقبل. ويعتبر محمد صلاح والبلجيكي دي بروين أبرز وأغلى نجوم اللقاء المرتقب بين مصر وبلجيكا.

تبلغ القيمة التسويقية لمحمد صلاح 80 مليون يورو، وفي الموسم الجاري شارك محمد صلاح في 21 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى.

ومع منتخب مصر شارك فراري الفراعنة في 83 مباراة، سجل خلالها 45 هدفاً.

أما كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، فتبلغ قيمته التسويقية 80 مليون يورو أيضاً، وشارك صاحب الـ 31 سنة في الموسم الجاري في 19 مباراة مع فريقه الإنجليزي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 13 هدفاً آخر.

بينما مع منتخب بلجيكا شارك دي بروين في 93 مباراة، سجل خلالها 25 هدفا.