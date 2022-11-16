تروارى يعود لتدريبات إنبى بعد أسبوع ويقترب من المشاركة أمام البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يعود البوركينابى إيريك تراورى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إلى تدريبات الفريق البترولى بعد أسبوع، حيث يخوض اللاعب مرانا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي المتخصص للشفاء من شد العضلة الخلفية التي لحقت به خلال الأيام الماضية.

وبات تراورى قريباً من المشاركة مع إنبى في مباراة البنك الأهلى القادمة المقرر لها 30 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث يصبح اللاعب تجت تصرف الجهاز الفني بقيادة أحمد كشرى إذا ما أراد الدفع به أساسياً.

وخصص أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، برنامجا تدريبيا خاصا ومكثفا لـ إيريك تراورى من أجل تجهيزه وسرعة عودته، خصوصا أنه من العناصر الأساسية فى صفوف الفريق البترولى، ويحاول كشرى تجهيز اللاعب بشكل تدريجى، لاسيما أنه يؤمن بقدارته الفنية والبدنية، ويرى أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل خلال الفترة الماضية، مع الفريق السماوى.

فى سياق مختلف، أعلن محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادى إنبى، خوض الفريق الأول ثلاث مباريات ودية أمام المصرى وأبها السعودى وسيراميكا، خلال فترة التوقف الحالية،ويخوض الفريق البترولى مباراته الأولى أمام المصرى الخميس المقبل، ويخوض مباراته الثانية أمام أبها السعودى الجمعة 18 نوفمبر، ويختتم مبارياته الودية أمام سيراميكا الأربعاء 23 نوفمبر.

وكان الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة أحمد كشرى قد طالب بضرورة الاتفاق على إقامة لقاءات تجريبية لمواصلة الاستعداد لاستئناف بطولة الدورى، حيث يخوض إنبى مباراته المقبلة بنهاية الشهر الجارى أمام البنك ىالأهلى بالأسبوع الرابع من المسابقة.