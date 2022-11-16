شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 15 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 15 / 11 / 2022 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها تحديد البرنامج العلاجي وتفاصيل رحلة النمسا لعلاج ايمن اشرف ظهير الأهلي.

كولر يعقد محاضرة وتدريبات تخصصية للاعبين في المران المسائى للأهلى

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للفترة القادمة.

تعرف على نصائح كولر لمهاجمى الأهلى خلال توقف الدوري

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التحدث مع خط الهجوم الأهلاوي على هامش تدريبات الفريق الحالية من أجل توجيه عدة نصائح لهم، كما خصص لهم بعض التدريبات الهجومية لاستغلال الفرص أمام مرمى المنافس.

ويرغب المدير الفني للأهلي في تطوير مستوى الهجوم بالفريق من أجل زيادة القوة الهجومية بعد استئناف المباريات محلياً لاسيما وأن الفريق عانى من أزمة إهدار الفرص قبل توقف الدوري.

قبل عودة المنافسات المحلية..ماذا قدم الأهلي تحت قيادة كولر ؟

يواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليومية استعداداً للارتباطات المقبلة ويأتي في مقدمتها ، مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من كأس مصر ثم مواجهة طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وتتوقف بطولة الدوري حالياً بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراة ودية أمام بلجيكا الجمعة المقبل بالكويت كما يواجه المنتخب الأولمبي نظيره المغربي بملعب الأخير يومي الخميس والأحد المقبلين.

الأهلى يعلن تفاصيل رحلة النمسا لإجراء فحوصات على "ركبة" أيمن أشرف

قال مسئولو النادي الاهلى إن أيمن أشرف، مدافع الفريق سوف يغادر إلى ألمانيا غداً ومنها إلى النمسا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة، وأشار مسئولو الأهلي إلى أن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، سوف يرافق أيمن أشرف في رحلته؛ وذلك من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الطبية.

وأوضحوا أن اللاعب وطبيب الفريق سوف يسافران غدا إلي ألمانيا ليخضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية اللازمة ومنها إلى النمسا لاستكمال الفحوصات والاطمئنان على حالته.

هنا جودة: بطولة الجمهورية دافع للفوز بكل البطولات

عبرت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج ببطولة الجمهورية للناشئات بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-صفر تحت 19 سنة و3-2 تحت 17 سنة، وأكدت أن الفريق قدم مستويات قوية خلال البطولة، وحقق الفوز في جميع المباريات بفضل التركيز الشديد من اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني التي كان لها دور في حسم البطولة، خاصة أن ذلك يمنح دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات.

الأهلى يهزم الترسانة والزمالك يفوز على دلفى فى دورى رجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الترسانة بنتيجة 3/0 فى إطار ثالث جولات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023 ضمن المجموعة الأولى، وفى نفس الجولة فاز الزمالك على دلفى بنتيجة 3/0

ونجح الأهلى فى الفوز فى أول لقاءاته بالدورى على بنها قبل الفوز على مصر للترول فى الجولة الماضية بنتيجة 3 / 0 .

الأهلى يجتمع مع كولر لبحث احتياجات الفريق.. اعرف التفاصيل

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، اجتماعا مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وذلك قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

واجتمع مدير الكرة مع كولر، صباح اليوم؛ لبحث احتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة الحالية، ورؤية الجهاز لأي متطلبات إدارية وتنظيمية خلال الفترة المقبلة.

رامى ربيعة يتعافى من إصابة عضلات البطن ويشارك فى مران الأهلى

انتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى فى تصريحات إعلامية، إن ربيعة تعافى من إصابته في عضلات البطن والتي أبعدته عن التدريبات الجماعية للفريق قبل الراحة.