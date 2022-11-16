شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 15 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها بداية المرحلة الثالثة من التأهيل الخاص بنبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الذي اجري جراحة الغضروف في بداية الموسم.

فيريرا يصعد 4 ناشئين لصفوف الفريق الأول بالزمالك.. تعرف عليهم

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تصعيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين.

وقام الجهاز الفني بتصعيد كل من، عبد الرحمن علي مدافع فريق 2003 ومصطفى شكري ظهير أيسر فريق 2001 ومحمد خضري لاعب وسط 2002 وحاتم سكر ظهير أيسر 2001 .

فيريرا يرفع الحمل البدنى ويركز على العرضيات والتسديد.. وشيكابالا يظهر فى الجيم

حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على رفع الحمل البدني للاعبين خلال تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام أندريه فيليب مدرب الأحمال بإحضار كافة الأدوات التدريبية الخاصة بالجيم داخل الملعب من أجل تنفيذ برنامج بدني خاص لكل اللاعبين.

تدريبات منفردة خاصة للمثلوثى وشلبى بأمر من فيريرا

خاض التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك تدريبات منفردة في مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بالركض حول الملعب.

وكان المثلوثي انتظم في تدريبات الزمالك بالأمس بعد عودته من فترة الراحة من تونس، وشارك في جزء من التدريبات، وفضل جوسفالدو فيريرا المدير الفني خضوع اللاعب التونسي لتدريبات منفردة بالركض حول الملعب لتجنب الإجهاد.

دونجا يبدأ المرحلة الثالثة من البرنامج التأهيلى فى الزمالك

بدأ نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الزمالك تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج التأهيلي الخاص به للتعافي من الإصابة التي كان يعاني منها في غضروف الركبة.

وقام "دونجا" بإزالة اللاصق الطبي على موضع الإصابة، وأدى تدريبات بالركض حول الملعب .

الزمالك يؤهل يوسف أوباما بمران خاص لمدة 90 دقيقة..اعرف التفاصيل

وضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك برنامجا تدريبيا منفردا لـ يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وخضع أوباما لبرنامج تدريبي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل انطلاق التدريبات الجماعية لمدة 90 دقيقة تحت قيادة أندرية فيليب مدرب الأحمال ، وقام أوباما بأداء تدريبات بدنية ببعض الأدوات التدريبية التي أعدها مخطط الأحمال داخل الملعب .

كل ماتريد معرفته عن مدة غياب محمود الونش عن الزمالك

إصابة قوية تعرض لها محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، خلال مشاركته مع فريقه فى مباراة سموحة بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والتى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة، ومن المقرر أن يغيب الونش عن الزمالك لفترة ليست بالقصيرة

فيريرا يرفض الوديات فى الزمالك خوفاً من الإصابات

يرفض البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، فكرة خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مواحهة بلجيكا الودية، المقرر لها 18 نوفمبر الجاري بالكويت، حفاظاً على لاعبى الفريق الأبيض من الإصابات، فضلا عن النقص العددى الذى يعانى منه أبناء ميت عقبة خلال الفترة الحالية .

برنامج تأهيلى خاص للزنارى وعبد الغنى فى الزمالك قبل استئناف الدورى

استقر جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، على وضع برنامج تأهيلي قوى للثنائى مصطفى الزناري ومحمد عبد الغنى من أجل تجهيزهما بشكل أمثل لتعويض محمود حمدى الونش مدافع الفريق المصاب، لتدعيم دفاعات الفريق في المباريات المقبلة واللعب بجوار حسام عبد المجيد الذي حجز مكانه فى تشكيلة الفريق الأبيض، ولكن فرصة مصطفى الزناري أكبر بسبب جاهزيته وعدم معاناته من أى إصابة فى الوقت الحالي.