شكرا لقرائتكم خبر عن ملوك السلة فى مصر.. احتفال لاعبات الأهلى مع الجماهير بعد التتويج بدورى السلة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت لاعبات فريق سلة الاهلى على الاحتفال مع الجماهير بلقب دورى مرتبط السلة الذى توج به الفريق بعد التغلب على سبورتنج فى النهائي .

وهتفت الجماهير.. صباح الخير صباح النصر احنا ملوك السلة فى مصر.

توج فريق كرة سلة الأهلى سيدات ببطولة دورى مرتبط كرة السلة بعد التغلب على سبورتنج بنتيجة 77/45 فى نهائى البطولة

وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية طوال أشواط اللقاء حيث انتهت الفترات كالتالى.. 16/23 و44/21 و63/33 لصالح الاهلى، حتى انتهت المباراة بفوز الأحمر بنتيجة 77/45.