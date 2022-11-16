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ملوك السلة فى مصر.. احتفال لاعبات الأهلى مع الجماهير بعد التتويج بدورى السلة .. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - حرصت  لاعبات فريق سلة الاهلى على الاحتفال مع الجماهير بلقب دورى مرتبط السلة الذى توج به الفريق بعد التغلب على سبورتنج فى النهائي .

 

وهتفت الجماهير.. صباح الخير صباح النصر احنا ملوك السلة فى مصر.

 

 

توج فريق كرة سلة الأهلى سيدات ببطولة دورى مرتبط كرة السلة  بعد التغلب على سبورتنج بنتيجة   77/45  فى نهائى البطولة

 

وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية طوال أشواط اللقاء حيث انتهت الفترات كالتالى.. 16/23 و44/21 و63/33 لصالح الاهلى، حتى انتهت المباراة بفوز الأحمر بنتيجة 77/45.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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