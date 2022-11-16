طارق العشرى يحذر اللاعبين من انتفاضة الإسماعيلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حذر طارق العشؤى المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين من انتفاضة فريق الإسماعيلى، قبل المواجهة التى ستجمعهما فى إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى.

وطلب طارق العشرى من اللاعبين التركيز على إنهاء الهجمات على مرمى الدراويش بشكل صحيح وعلاج العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق، وضرورة استغلال الفرص، وعدم منح لاعبى الإسماعيلى الفرصة للانتفاضة خلال هذه المباراة.

ودرس العشرى نقاط القوة والضعف داخل فريق الإسماعيلى، ومنح تعليمات خاصة للمدافعين من أجل فرض الرقابة على مفاتيح لاعبى الدراويش المتمثلة فى أحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى وأمامهم باسم مرسى.

واكتفى طارق العشرى بالمباريات الودية التي أقامها الفريق خلال فترة توقف الدوري، وذلك حرصا على اللاعبين من الإصابات والإجهاد، حيث خاض الفريق مباراتين وديتين أمام العامرية، وفاز الفريق بتسعة أهداف مقابل لا شيء والمباراة الثانية كانت أمام الحمام، وفاز الموج الأزرق بهدفين دون رد.

يذكر أن فريق سموحة يستعد للقاء فريق الإسماعيلي في المباراة المقرر لها يوم 2 ديسمبر القادم ضمن مباريات الدوري الممتاز المصري.