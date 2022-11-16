شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يخوض مرانه الثاني بالمغرب في حضور السفير المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاص المنتخب الأوليمبي المران الثاني بالمغرب اليوم ، في حضور السفير ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب الذى حرص على متابعة تدريبات المنتخب الأوليمبي لكرة القدم استعدادا للقاء المغرب بعد غد الخميس وديا ضمن استعداداته للقاء نظيره المغربي فى مدينة الرباط استعدادا للقاء زامبيا فى الجولة الحاسمة للتصفيات الأولمبية الكروية باريس ٢٠٢٤ ويلتقي المنتخبان فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت المغرب.

واستقبل محمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب السفير ووفد السفارة فى التدريبات وكان بصحبته محمود حرب المدير الإداري وضم الوفد : احمد مبارك نائب السفير و اسماعيل صفوت مستشار السفارة والعميد مصطفي نصر ملحق الدفاع .

وحرص وفد السفارة على مصافحة الجهاز الفتى البرازيلى للمنتخب بقيادة روجيريو ميكالى المدير الفنى ومواطنيه ليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وكذلك صافح الجهاز المعاون الوطنى: وائل رياض المدرب وعصام الخضري مدرب الحراس ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي.

وتضم بعثة المنتخب فى الرباط ٢٢ لاعبا هم : فى حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري .وفى خط الدفاع: - محمد مغربي - محمد طارق - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - محمد أشرف - محمد سمير ..وفي خط الوسط: العربي بدر - محمد حسام بيسو - مصطفى سعد ميسي - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد - عماد ميهوب - زياد كمال - محمد شحاتة - .. وفى خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف أجويري - حسام أشرف - أسامة فيصل .

وحرص ميكالى على القيام بمحاضرة قصيرة شرح خلالها مجموعة من الجمل الفنية والخططية للاعبين الذين قاموا بتنفيذها فى التدريبات ، كما شدد على علاج بعض الأخطاء التى لاحظها فى الفترة الماضية وأبرزها الإيجابية على المرمي ودقة إنهاء الهجمة على المرمي.



الشفير المصرى فى مران المنتخب (1)



الشفير المصرى فى مران المنتخب (2)



الشفير المصرى فى مران المنتخب (3)



الشفير المصرى فى مران المنتخب (4)