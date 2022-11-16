شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك للاعبيه: العمل بجدية يساوى أفضل استعداد لمباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتمماعى "فيس بوك" صورا لتدريبات لاعبى الفريق الأبيض استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها 26 نوفمبر الجاري ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على رفع الحمل البدني للاعبين خلال تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي،وقام أندريه فيليب مدرب الأحمال بإحضار كافة الأدوات التدريبية الخاصة بالجيم داخل الملعب من أجل تنفيذ برنامج بدني خاص لكل اللاعبين.

وفي نفس الوقت استعان الجهاز الطبي بالأدوات التدريبية لتأهيل عدد من اللاعبين،وركز فيريرا على الجانب الفني، حيث أدى اللاعبين تدريبات فنية وخططية تضمنت التركيز على الكرات العرضية والتسديد على المرمى من مسافات متنوعة.

وخاض الفريق تقسيمة فنية في نهاية المران؛ شهدت منح المدرب البرتغالي العديد من التعليمات للاعبين لتنفيذها في التقسيمة،وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" برنامجا تدريبيا خاصا في صالة الجيمانزيوم وقام برفع بعض الأوزان الخفيفة، لعدم زيادة الحمل على العضلات بعد تعرضه لكدمة في الكتف خلال مباراة الزمالك وإنبي.

وخاض "شيكابالا" تدريبات متنوعة بعدما خاض تدريبات بالركض حول الملعب في مران أمس، وأدى اليوم تدريبات خاصة في الجيمانيزيوم، خاض التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك تدريبات منفردة في مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بالركض حول الملعب.

فيما أدى مصطفى شلبي جناح الفريق تدريبات تأهيلية منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وخاض شلبي تدريبات منفردة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، قبل خوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم،ويسعى الجهاز الفني للزمالك لتجهيز شلبي بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الحالية استعدادا للمباريات المقبلة.



فيريرا



لاعبو الزمالك



محمد عبد الغنى



مصطفى الزنارى



الزمالك



أيمن طاهر



حراس الزمالك



حمزة المثلوثى



سيف جعفر