الامارات | «الأبيض» والأرجنتين.. للتاريخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عند السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي مباراة ودية دولية تاريخية أمام منتخب الأرجنتين، الذي حضر إلى الدولة بكامل نجومه الكبار وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

وتأتي هذه المباراة محطة أخيرة لمنتخب «التانغو» قبل المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، إذ يلعب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا، وتعد هذه المرة الـ18 التي يلعب فيها المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم بعد حظوره الأول عام 1930 وفاز بلقب كأس العالم مرتين عامي 1978 و1986، فيما يسعى رجال منتخب الإمارات لظهور مشرف.

وبدأ المنتخب الوطني الإثنين الماضي معسكراً داخلياً في أبوظبي، إذ اختار مدرب الإمارات الأرجنتيني رودولفو أروابارينا 24 لاعباً في قائمة المباراة ضمن برنامج تحضيراته للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها «خليجي 25» المقررة في مدينة البصرة العراقية يناير المقبل.

ويعول أروابارينا على أوراقه الرابحة بقيادة علي مبخوت وكايو كانيدو وفابيو دي ليما وعبدالله رمضان وماجد حسن وحارب عبدالله، ويأمل في الاستفادة الفنية القصوى ضد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

ووصل المنتخب الأرجنتيني إلى الدولة بكامل نجومه وتدرب في استاد آل نهيان بنادي الوحدة وسط استقبال حافل للاعبي المنتخب، وسمحت إدارة المنتخب الأرجنتيني لوسائل الإعلام المحلية والعالمية وكذلك الجمهور بحضور التدريب.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني مبارياته في كأس العالم بلقاء المنتخب السعودي 22 الجاري، علماً بأن المنتخب الأرجنتيني كان قد خاض في سبتمبر الماضي مباراتين وديتين أمام منتخبي هندوراس وفاز فيها 3- صفر سجلهم لاوتارو مارتنيز وميسي «هدفين» وأمام جامايكا وفاز بالنتيجة نفسها وسجل خلالها ميسي الهدفين الثاني والثالث وسجل الفاريز الهدف الأول.

طاقم تحكيمي مصري يدير المباراة

عين اتحاد كرة القدم طاقم تحكيم مصرياً بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نورالدين لإدارة المباراة، ويساعده كل من أحمد حسام الدين وسامي محمد أبوزيد، ومحمود البنا حكماً رابعاً، وماجد الشمراني «حكم فيديو» ومحمد الحربي «حكم فيديو مساعداً».

سكالوني: طريقة لعب منتخب السعودية تشبه الإمارات

شدد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني على أهمية مواجهة منتخب الإمارات ودياً، مؤكداً أن هذه المباراة ستكون أفضل إعداد للفريق قبل مواجهة السعودية في الجولة الأولى من في كأس العالم 2022.

وقال في مؤتمر صحافي: «لم نستطيع خوض العديد من المباريات الودية، ومباراتنا أمام منتخب الإمارات هي مباراة ودية رسمية مهمة بالنسبة لنا، وعلى مستوى اللاعبين سنخوض المباراة بالتأكيد بهدف تجهيز الفريق لبدء المونديال الأسبوع المقبل، والوصول إلى أعلى درجة من الجاهزية».

وعن علاقته مع مدرب منتخب الإمارات، قال: «لم أتحدث مع رودولفو أروابارينا، وتجمعنا علاقة قوية، ولكن بالنسبة إلى المباراة ستكون جيدة ورائعة، لديه فريق جيد، وكاد أن يتأهل إلى كأس العالم، ونأمل أن تكون مباراة شيقة بالنسبة إلى الجمهور، ولا نستطيع التكهن بالنتيجة أو بالأحداث التي ستشهدها المباراة».

وتحدث عن مواجهة منتخب السعودية، فقال: «نحن على دراية بالمنتخب السعودي، ولقد شاهدنا مباراة الفريق الودية أمام بنما، إذ يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وطريقة لعبه مشابهة لطريقة لعب منتخب الإمارات، وبشكل عام المباراة الأولى دوماً ما تكون صعبة، ولكن بشكل عام جميع المباريات لن تكون سهلة».

وعن جاهزية ميسي ودوره مع الفريق، قال: «دائماً أرى أن ميسي لاعب مميز ومستعد للاستمتاع بكأس العالم، وسيكون مع جميع اللاعبين أمام مهمة صعبة وقوية، ونتمنى أن نظهر بشكل جيد، وأن نبدأ البطولة بأفضل طريقة ممكنة الأسبوع المقبل».