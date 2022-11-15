أوائل كأس العالم .. تاريخ مرصع بالذهب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أول جائزة

كأس (جول ريميه) من صنع النحات (أبيل لافلور) في 1930

أول مباراة

13 يوليو 1930، حيث لعبت فرنسا ضد المكسيك في الأوروغواي وقد فاز منتخب فرنسا بـ4 أهداف مقابل هدف.

أول هدف

13 يوليو 1930 من اللاعب الفرنسي لوسيان لوران من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ19 أمام منتخب المكسيك ف المباراة نفسها.

أول شوط إضافي

27 مايو 1934 حين فازت النمسا على فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أول ركلات ترجيح

بين منتخبي فرنسا وألمانيا الغربية في بطولة عام 1982، فاز المنتخب الألماني حينها بركلات الترجيح في دور نصف النهائي بـ 5 أهداف مقابل 4.

أول بث تلفزيوني

بطولة كأس العالم في سويسرا عام 1954.

أول استخدام لتقنية خط المرمى

كأس العالم 2014

أول تميمة

الأسد ويلي تميمة إنجلترا عام 1966

أول شباك نظيفة

الحارس الأمريكي جيمي دوغلاس في بطولة عام 1930 في الأوروغواي حين حقق المنتخب الأمريكي الفوز على المنتخب البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

أول من يلعب 3 نهائيات

اللاعب البرازيلي كافو، حيث شارك منتخبه في نهائيات كأس العالم 1994 و1998 و2002، وقد حققت البرازيل الفوز في كل من بطولة 1994 و2002.

أول مطرود

اللاعب البيروفي بلاسيدو غاليندو، وذلك بعد مرور 70 دقيقة من مباراة البيرو ضد رومانيا في بطولة عام 1930. بينما يعد اللاعب التشيلي كارلوس كازالي أول لاعب يطرد من المباراة باستخدام البطاقة الحمراء في تاريخ بطولات كأس العالم خلال بطولة عام 1974، حيث قدمت البطاقات الصفراء والحمراء للمرة الأولى في البطولة السابقة عام 1970.

أول من سجل جزائية

اللاعب المكسيكي مانويل روساس ضد منتخب الأرجنتين في 17 يوليو 1930

أول لاعب يستبدل

اللاعب فيكتور سيربريانيكوف خلال مباراة منتخب روسيا (الاتحاد السوفييتي) ضد منتخب المكسيك في بطولة عام 1970 بعد مرور 46 دقيقة، واللاعب أناتولي بوزاتش هو أول لاعب بديل.

أول لاعب يحرز الهدف الذهبي

اللاعب الفرنسي لوران بلان أمام منتخب باراغواي في 28 يونيو 1998.

أول لاعب يمثل دولتين

مثل اللاعب لويس مونتي منتخب الأرجنتين في 1930 ومنتخب إيطاليا في 1934، وقد تبعه في ذلك عدد من اللاعبين







روبرت بروسينتشكي (يوغوسلافيا 1990 – كرواتيا 1998)



روبيرت يارني (يوغوسلافيا 1990 – كرواتيا 1998)



خوسيه سانتاماريا (الأوروغواي 1954 – إسبانيا 1962)



فيرينتس بوشكاش (هنغاريا 1954 – إسبانيا 1962)



أول لاعب يحرز 3 أهداف

اللاعب الألماني يورغن كلينسمان خلال بطولة 1990 و1994 و1998، وقد حقق ذلك بعده كل من رونالدو البرازيلي، وكلوزه الألماني.