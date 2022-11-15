كرواتيا اختبار الأخضر قبل المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يغلق المدير الفني للمنتخب السعودي الكروي الأول الفرنسي هيرفي رينارد الورقة الأخيرة للمنتخب قبل مواجهة المنتخب الأرجنتيني في افتتاح مشواره في مونديال قطر في الـ22 من نوفمبر الحالي حين ينازل منتخب كرواتيا اليوم عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بعد نقل المواجهة من ملعب مرسول بارك لعدم جاهزيته.

وستكون مواجهة اليوم الأخيرة في مراحل إعداد الأخضر الذي مر بأربع مراحل إعدادية بعد أن واجه في المرحلة الثالثة التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي 25 يوما والمرحلة الحالية والأخيرة مواجهات منتخبات بنما وأيسلندا ومقدونيا وهندرواس، وصل فيها إلى الأسلوب التكتيكي الذي سيعتمده هيرفي رينارد في بطولة كأس العالم، والتي ستعتمد على الارتدادات السريعة بعد أن اختار المدير الفني للمنتخب السعودي تلك المواجهات بما يتلاءم مع طبيعة مباريات المنتخب في مجموعته المونديالية التي تضم إلى جانب الأرجنتين منتخبي بولندا والمكسيك.

وربما تشهد مواجهة اليوم مشاركة القائد سلمان الفرج بعد تعافيه من إصابة الكتف التي تعرض لها في التجربة قبل الماضية أمام أيسلندا، ويتوقع أن تكون المشاركة في الجزء الأخير من مواجهة اليوم لإبقائه في دائرة أجواء المنافسات الكروية.

أما المنتخب الكرواتي فقد حضر للرياض بنجومه الذين تقدمهم لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش وزميله لاعب بايرن ميونخ يوسيب ستانيتش والآخر لاعب تشلسي ما تتيو كوفا سيتش ولاعب الإنتر مارسيلو بروز موفيتش ولاعب توتنهام إيفان بير يسيتش

وسيترك مدرب كرواتيا الخبير بالكرة السعودية من خلال تجاربه المسابقة مع ناديي الفيصلي والهلال مشاركة قائد كرواتيا للوقت بحكم حالة الإرهاق التي يواجهها بعد خوضه منافسات الدوري الإسباني، فيما سينال البقية أغلب دقائق اللعب في مواجهة اليوم بحسب تصريحات سابقة للمدير الفني زلاتكو دالتش الذي طالب لاعبيه بالفوز على السعودية قبل المغادرة للعاصمة القطرية الدوحة ومواجهة المنتخب المغربي في افتتاح مبارياته في المونديال في مجموعته التي تضم إلى جانب نسور الأطلسي منتخبي بلجيكا وكندا.

نتائج تجارب الأخضر

