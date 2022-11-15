عقوبات متوقعة تنتظر رونالدو مع يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه إدارة مانشستر يونايتد إلى فرض عقوبات قاسية وصارمة على البرتغالي كريستيانو رونالدو ، على خلفية الحوار الصحفي الذي أجراه الأحد، وهاجم خلاله المدرب إريك تين هاغ، ومسؤولي النادي.

وحسب صحيفة «مترو» البريطانية، فإن النادي الإنجليزي سيفرض عقوبة على رونالدو، لن تقل عن مليون جنيه إسترليني، جراء تلك التصريحات التي أطلقها ضد المانيو.

وصرح رونالدو في حواره: أنا لا أحترم تين هاغ. لقد حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب، وإنما 2 أو 3 حوله أيضا. المدير التنفيذي من بينهم.

كما فجرت صحيفة express البريطانية مفاجأة مدوية، حين أكدت أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات، سيكون بلا أي فريق في يناير المقبل.

وأبرزت الصحيفة تغريدة نشرها ديفيد سيليغمان، وهو محام مختص في شؤون كرة القدم، قال فيها إن هناك احتمالا كبيرا في أن يكون رونالدو دون ناد مع نهاية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد أن بإمكان مانشستر يونايتد أن ينهي عقد كريستيانو، وسيمنعه أيضا من الانضمام إلى فريق آخر، قبل أن يحذف التغريدة، وفق «إكسبريس».

وكتب سيليغمان: من المحتمل أن يكون لدى مانشستر يونايتد سبب لإنهاء عقد رونالدو، وهو خرق واضح للثقة بين الطرفين، إضافة إلى الشروط الصريحة المتعلقة بإساءة سمعة النادي.

وأضاف: قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تسجيل اللاعبين ليست بهذه البساطة.

وختم الصحفي البريطاني: يمكن أن ينهي مانشستر يونايتد عقد اللاعب مع الاحتفاظ بقيده لأغراض التعويض، إذا كان الإنهاء نابعا عن سلوك رونالدو.

ودخل الدون البرتغالي في حرب باردة مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، في ظل استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق، وعدم تقبل رؤية المدير الفني.

إلى ذلك كشفت الصحيفة البريطانية اجتماعا بين رونالدو ووكيله، خورخي مينديز، مع مسؤولي بايرن ميونيخ، الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى سفر مسؤولي النادي البافاري إلى إنجلترا قبل بضعة أيام، لعقد محادثات مع الدولي البرتغالي، أملا في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك رغم أن إدارة بايرن أدارت ظهرها للهداف التاريخي لكرة القدم الصيف الماضي، لعدم قدرة النادي على دفع راتبه الضخم، الذي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.