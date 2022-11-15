طرح تذاكر بطولة «كأس الدرعية للتنس»

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وتحتضن الدرعية التاريخية منافسات هذا الحدث الرياضي العالمي، حيث يتنافس مجموعة من لاعبي التنس المصنفين عالميا على جوائز البطولة، التي تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي، وتنطلق فعاليات بطولة الدرعية بمباريات الدور الأول في الثامن من ديسمبر المقبل، ليتأهل أول 4 لاعبين مصنفين للدور ربع النهائي، فيما سيشارك الفريق المهزوم في بطولة الزوجي في 9 ديسمبر، بالتزامن مع إقامة مباريات ربع وثمن نهائي الفردي، على أن يقام نهائي بطولة الفردي والزوجي في اليوم الختامي 10 ديسمبر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت تذاكر بطولة «كأس الدرعية للتنس»، أمس، والتي تنظمها وزارة الرياضة ، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية، في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة 12 لاعبا من أبرز نجوم التنس العالميين، من بينهم 5 لاعبين في قائمة الترتيب العالمي لأفضل 20 لاعبا، حيث يمكن للزوار وعشاق الرياضة ولعبة التنس مـن داخـل وخـارج المملكـة الحصول على التذاكر عبـر الموقـع الرسـمي للموسم.وتحتضن الدرعية التاريخية منافسات هذا الحدث الرياضي العالمي، حيث يتنافس مجموعة من لاعبي التنس المصنفين عالميا على جوائز البطولة، التي تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي، وتنطلق فعاليات بطولة الدرعية بمباريات الدور الأول في الثامن من ديسمبر المقبل، ليتأهل أول 4 لاعبين مصنفين للدور ربع النهائي، فيما سيشارك الفريق المهزوم في بطولة الزوجي في 9 ديسمبر، بالتزامن مع إقامة مباريات ربع وثمن نهائي الفردي، على أن يقام نهائي بطولة الفردي والزوجي في اليوم الختامي 10 ديسمبر.

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