المنتخب القطري يعود إلى الدوحة

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وسيخوض تدريباته على ملاعب إسباير زون، حيث سيضع المدرب الإسباني فليكيس سانشيز اللمسات الأخيرة، قبل استهلال المشوار أمام الإكوادور في مباراة الافتتاح على استاد البيت يوم 20 نوفمبر الجاري ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم المنتخبين الهولندي والسنغالي.وقد أعلن مدرب المنتخب القطري عن القائمة النهاية وتضم 26 لاعبا، وجاءت على النحو التالي: سعد الشيب، مشعل برشم، يوسف حسن، بيدرو ميغيل، مصعب خضر، طارق سلمان، بوعلام خوخي، عبدالكريم حسن، بسام الراوي، إسماعيل محمد، همام الأمين، جاسم جابر، مصطفى طارق، علي أسد، محمد وعد، سالم الهاجري، حسن الهيدوس، كريم بوضياف، عاصم مادبو، عبدالعزيز حاتم، نايف الحضرمي، خالد منير، أحمد علاء الدين، أكرم عفيف، المعز علي، محمد مونتاري.
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