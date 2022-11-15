شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد مع سانتو بدون إصابات للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاود لاعبو الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد تدريباتهم، مساء أمس، بعد أن منحوا راحة ليوم، وذلك في إطار المعسكر الإعدادي المقام في مدينة دبي.

وقد خاض الفريق أولى لقاءاته الودية أمام نادي الفيحاء، وانتهى بفوز الاتحاد بنتيجة 2-0.

فيما تشهد التدريبات عودة كل من المصابين أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي بعد أن غابا عن المشاركة فترة طويلة، حيث غاب شراحيلي لشهرين بسبب الإصابة في أربطة المفصل، فيما تغيب البيشي عن الفريق قبل انطلاق الموسم الرياضي لإجراء عملية جراحية في الركبة.

كما يتميز معسكر الفريق المقام حاليا في دبي بجاهزية جميع اللاعبين دون وجود أي إصابات، مما يعين المدير الفني سانتو على تطبيق خططه الفنية والتكتيكية، لا سيما وأنه منذ مجيئه عانى من نقص اللاعبين بسبب توالي الإصابات المؤثرة في الفريق.