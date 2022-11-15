شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد مع سانتو بدون إصابات للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد خاض الفريق أولى لقاءاته الودية أمام نادي الفيحاء، وانتهى بفوز الاتحاد بنتيجة 2-0.فيما تشهد التدريبات عودة كل من المصابين أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي بعد أن غابا عن المشاركة فترة طويلة، حيث غاب شراحيلي لشهرين بسبب الإصابة في أربطة المفصل، فيما تغيب البيشي عن الفريق قبل انطلاق الموسم الرياضي لإجراء عملية جراحية في الركبة.
كما يتميز معسكر الفريق المقام حاليا في دبي بجاهزية جميع اللاعبين دون وجود أي إصابات، مما يعين المدير الفني سانتو على تطبيق خططه الفنية والتكتيكية، لا سيما وأنه منذ مجيئه عانى من نقص اللاعبين بسبب توالي الإصابات المؤثرة في الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد مع سانتو بدون إصابات للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.