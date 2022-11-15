بعد رحلة علاجية.. الخطيب يصل القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، مساء الثلاثاء، بعد قضاء رحلة علاجية في فرنسا منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي.

واستقبل محمود الخطيب بمطار القاهرة كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، وطارق قنديل ومحمد سراج عضوا مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وسمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة، وجمال جبر مدير الإعلام بالنادي، واللواء علاء صلاح الدين مدير أمن النادي، وأسامة حسني الإعلامي بقناة الأهلي.

وكان الخطيب قد قضى 38 يومًا خارج البلاد، بعدما أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي سفر رئيس النادي إلى فرنسا في رحلة علاجية.

وتخلل رحلة الخطيب زيارتين إلى السعودية والإمارات، حيث ظهر في السعودية لأداء مناسك العمرة، كما حرص على مساندة فريق كرة اليد بالنادي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن يتوجه إلى الإمارات في زيارة أسرية، وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي.

ويستعد الخطيب لعقد اجتماعات متواصلة مع مجلس إدارة النادي الأهلي استعدادًا لافتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس، حيث من المقرر إقامة حفل ضخم نهاية شهر نوفمبر الجاري لافتتاحه.