شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة كامل العدد أمام الإسماعيلى فى الدورى باستثناء أجاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى.

واستعاد فريق سموحة جميع اللاعبين وأصبحوا جاهزين للدخول فى قائمة مواجهة الإسماعيلى المقبلة والمقرر لها 2 ديسمبر المقبل، باستثناء النيجيرى جونيور أجايى.

وأجرى النيجيري جونيور أجاى جراحة ناجحة في أحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بكسر في قصبة القدم، ويواصل حاليا اللاعب برنامج التأهيل من أجل العودة مجددا لتدريبات سموحة.

ويعد محمد حليمو أبرز اللاعبين العائدين من الإصابة وأصبح جاهزا للدخول فى قائمة الفريق السكندرى أمام الإسماعيلي، بعد التعافى من إصابة الرباط الصليبى التى أبعدته عن الملاعب منذ شهر أبريل الماضى.

وبدأ سموحة مباريات الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل التعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود، ليحصد الفريق نقطتين فقط من 9 نقاط متاحة.