شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على سبورتنج ويتوج بدورى مرتبط سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة سلة الأهلى سيدات ببطولة دورى مرتبط كرة السلة بعد التغلب على سبورتنج بنتيجة 77/45 فى نهائى البطولة
وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية طوال أشواط اللقاء حيث انتهت الفترات كالتالى ...16/23 و 44/21 و 63/33 لصالح الاهلى ، حتى انتهت المباراة بفوز الأحمر بنتيجة 77/45 .
وبذلك احتفظ الاهلى باللقب المرتبط بعد أن توج به الموسم الماضى وقبل الماضى على حساب سبورتنج أيضا.
أشعلت جماهير الأهلى مدرجات نهائي دورى سيدات السلة والذى جمع فريقا الاهلى وسبورتنج فى صالة ستاد القاهرة،وهتفت الجماهير لفريق الاهلى مع التلويح بالبالونات الحمراء فى المدرجات لتحفيز اللاعبات.