الأهلى يفوز على سبورتنج ويتوج بدورى مرتبط سيدات السلة

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة سلة الأهلى سيدات ببطولة دورى مرتبط كرة السلة بعد التغلب على سبورتنج بنتيجة 77/45 فى نهائى البطولة

وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية طوال أشواط اللقاء حيث انتهت الفترات كالتالى ...16/23 و 44/21 و 63/33 لصالح الاهلى ، حتى انتهت المباراة بفوز الأحمر بنتيجة 77/45 .

وبذلك احتفظ الاهلى باللقب المرتبط بعد أن توج به الموسم الماضى وقبل الماضى على حساب سبورتنج أيضا.