شكرا لقرائتكم خبر عن مروان داود يعود لـ إنبى منتصف ديسمبر المقبل بعد اقتراب تعافيه من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب تعافى مراوان داود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى من إصابة الرباط الصليبى التي لحقت به أبريل الماضى وأبعدته عن المشاركة مع الفريق البترولى حيث يعود اللاعب بعد شهر وبالتحديد منتصف ديسمبر المقبل لمباريات الفريق البترولى بعد إنهاء البرنامج التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الطبي.

وبدأ مروان داود مسيرته الكروية في ناشئى نادى الشمس الذى ينشط فى الدرجة الثالثة قبل أن يلفت أنظار مسئولى قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء ليخطفوا اللاعب وينضم لقطاع الناشئين مواليد 97 ويقضى عامين داخل جدران النادى الأهلى، قبل أن يتم إلغاء مسابقة 97 وتسريح شبابها ويعود اللاعب مرة إلى صفوف نادى الشمس ويتم تصعيده للفريق الأول ليلعب 3 مواسم وينتقل بعدها إلى نادى إنبى.

من جانبه وجه مروان داوود، الشكر لناديه الذى يهتم به منذ تعرضه للإصابة، مشيرًا إلى أن أيمن الشريعي رئيس مجلس الإدارة، وأحمد كشري المدير الفني، دائمًا ما يتواصلان معه، موضحاً أنه سيعود للمباريات بعد كأس العالم.

وأضاف لاعب إنبي ومنتخب مصر: "عمرو السولية ومحمود الونش ثنائي الأهلي والزمالك كانا يطمئنان عليً، وكنت على تواصل مع أكرم توفيق دائمًا لأنه تعرض لنفس إصابتي".

وتابع داوود: "بداية إنبي جيدة في الدوري، وننوي إن شاء الله أن ننهي المسابقة في مركز متقدم، ولم يحدث أي تواصل من المنتخب معي خلال الفترة الأخيرة، وكنت أثق في انضمامي لمنتخب مصر عندما ألعب بالدوري الممتاز".