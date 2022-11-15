شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15-11-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها واصل المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي.

المنتخب كامل العدد في تدريباته بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا.. صور

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