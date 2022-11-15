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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15-11-2022  العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها واصل المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي.

المنتخب كامل العدد في تدريباته بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا.. صور

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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