شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه أبها السعودي وديًا 24 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق حرس الحدود تحت القيادة الفنية لمدربه أحمد أيوب نظيره أبها السعودي وديًا يوم 24 نوفمبر الجاري، استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل ملعب مباراة الداخلية و حرس الحدود بالدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة حيث تقام على ستاد بتروسبورت بدلا من ستاد السويس الجديد .

وكانت أسفرت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة مواجهة غزل المحلة مع أسوان ، بينما يلعب حرس الحدود أمام الداخلية و المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجارى .

و تشارك أندية غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان والداخلية فى الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة، ليصعد فريقان منهما مع الـ14 فريقا الآخرين بالدورى الممتاز ليكتمل دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ويشرف عليها عامر حسين، تغيير نظام بطولة كأس رابطة الأندية فى نسختها الثانية، بخروج الفريق الخاسر منذ الدورى التمهيدى للبطولة.