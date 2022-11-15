شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف ياسر إبراهيم من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر ، موضحاً أن اللاعب كان يعاني من إجهاد بسيط وتماثل للشفاء منه وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات.

وعانى ياسر إبراهيم من إجهاد تسبب في إستبعاده من قائمة المنتخب الوطني حيث قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب ضم ياسر إبراهيم لمعسكر الفراعنة استعداداً لةدية بلجيكا يوم الجمعة المقبل بالكويت بعد إصابة محمود متولي مدافع الأهلي لكن الأجهاد منع إنضمام ياسر إبراهيم فقرر فيتوريا إستدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري.

وأستأنف الأهلي تدريباته أمس ، الأثنين، بعد راحة حصل عليها الفريق لمدة خمسة أيام حيث يستعد المارد الأحمر لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من كأس مصر.

ويواجه دفاع الأهلي إصابات كثيرة حيث يعاني كلاً من محمد عبد المنعم ومحمود متولي ورامي ربيعة من إصابات مختلفة.