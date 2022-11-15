شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على سبورتنج فى نهائي دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق كرة سلة الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 44/21 فى الشوط الاول من نهائي دورى سيدات السلة والذى يقام بصالة ستاد القاهرة، لحسم بطل الدورى.

وسيطر الأهلى على مجريات اللقاء حيث انتهت الفترة الأولى 16/23.

ويقوم الفريقان بعملية الاحماء قبل انطلاق المباراة استعدادا للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

ويتكون الجهاز الفنى للاهلى من طارق خيرى مديرا فنيا للفريق ويتمتع بخبرات كبيرة حيث سبق له تدريب فريق الرجال وهليوبوليس وغيرها من الفرق، فى المقابل يتولى تدريب فريق سبورتنج محمد محروس مديرا فنيا ومعه حسن غريب مدربا عاما، محمد جابر المدير الإداري.

يضم كل من فريقا الاهلى وسبورتنج الكثير من اللاعبات القادرات على صنع الفارق ومن أبرز لاعبات الأهلى كل من ثريا محمد و ميرال أشرف و نادين السلعاوى و هالة شعراوى ورنيم الجداوى بالإضافة إلى فريدة وائل و المحترفة جايمى ناريد.

فى المقابل يضم فريق سبورتنج هاجر عامر، اسرار ماجد، جينا حازم، نادين ياسر، منار ايهاب، ريم موسي، نورهان احمد، نسمة عبدالرحمن، ندي الغايش، رولا احمد، كريستال، هنا عبدالعال.