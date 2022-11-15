شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام عبد الرحمن مجدى وباسم مرسى فى تدريبات الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق الإسماعيلي، انتظام الثنائي عبد الرحمن مجدي وباسم مرسي في التدريبات الجماعية وذلك بعد اكتمال شفائهما.

وكان الثنائي قد خضعا لبرنامج تأهيلي شامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي باز تمهيدا لعودتهما للتدريبات، حيث كان يعاني الأول بشد فى عضلة الضامة بينما أصيب الثاني بمزق فى العضلة الأمامية.

وشارك اللاعبان في مران اليوم بشكل طبيعي حيث أصبحا جاهزين لمواجهة فاركو وموقف مشاركتهما بات وفقاً لرؤية الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية في رابع جولات الدوري المحلي.